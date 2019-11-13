Двухдневный пожар в Симферопольском районе наконец потушили
Сегодня, 13 ноября, был полностью потушен лесной пожар в Симферопольском районе. Он, напомним, начался в ночь с 11 на 12 ноября.
Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, огонь потушили в среду в 13.35. Площадь пожара на территории Симферопольского лесоохотничьего хозяйства составила 12,6 гектара.
С огнем боролись больше 70 человек и 17 единиц техники.
Заметим, что в день начала лесного пожара на месте были задействованы шесть единиц техники и 20 человек, а площадь составляла больше трех гектаров. Позже площадь возросла до 12 гектаров. Локализовать огонь удалось днем 12 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU