2019-11-13T18:44:59+03:00
Происшествия

Двухдневный пожар в Симферопольском районе наконец потушили

Огонь бушевал на площади больше 12 гектаров
Никита ПОЛЬКО
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С огнем боролись больше 70 человек. Фото: МЧС по РКС огнем боролись больше 70 человек. Фото: МЧС по РК
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Сегодня, 13 ноября, был полностью потушен лесной пожар в Симферопольском районе. Он, напомним, начался в ночь с 11 на 12 ноября.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, огонь потушили в среду в 13.35. Площадь пожара на территории Симферопольского лесоохотничьего хозяйства составила 12,6 гектара.

С огнем боролись больше 70 человек и 17 единиц техники.

Заметим, что в день начала лесного пожара на месте были задействованы шесть единиц техники и 20 человек, а площадь составляла больше трех гектаров. Позже площадь возросла до 12 гектаров. Локализовать огонь удалось днем 12 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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