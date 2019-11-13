Дороги Крыма решили закрыть для машин ради спасения асфальта

13 Нояб. 18:56 2019-11-13T19:01:14+03:00

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Начиная с 1 декабря на некоторых дорогах Крыма будет ограничено движение всех видов транспорта. Запрет продлится до 1 марта.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма, ограничение движения поможет снизить разрушительную нагрузку на дороги, которая увеличивается во время зимы из-за осадков.

Так, по приказу Минтранса, во время снегопада и гололедицы до полной уборки снега будут закрывать движение по некоторым участкам следующих дорог: Алушта – Судак – Феодосия, (участок Солнечная Долина – Перевал – Щебетовка), Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта, (участок с.Перевальное – с. Нижняя Кутузовка), Симферополь – Феодосия, (участок Грушевского перевала), Бахчисарай – Ялта, (участок Соколиное – Ай-Петри – Учан-Су) и Гончарное – Ялта.

На дорогах межмуниципального значения ограничения будут введены от автодороги граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта – Лучистое до автодороги Алушта – Судак – Феодосия, на дороге Феодосия – Орджоникидзе и Гончарное – Ялта – Форос.

ИСТОЧНИК KP.RU