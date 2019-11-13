Проблем с нехваткой воды в Крыму Аксенов не наблюдает

13 Нояб. 19:19 2019-11-13T19:19:44+03:00

Режим ЧС из-за засухи, обещал глава РК, введен не будет

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В Крыму нет никакой критической ситуации с обеспечением населения водой, считает глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, режимов чрезвычайной ситуации из-за засухи, которая сегодня наблюдается на полуострове, вводиться не будет.

В последние пять лет, отмечает глава Крыма, реки и водохранилища республики наполнялись в основном в декабре, во время обильных осадков. А сегодня полуостров имеет достаточный запас воды до марта.

- Мы будем доводить реальную информацию до населения. Никто ничего скрывать не будет, - обещал Аксенов.

Пообещал он и помощь экспертов, которые определят для Крыма дополнительные, потенциальные источники воды.

Как писала КП-Крым, из-за засушливой и теплой осени, а также по причине слабых осадков на протяжении последних месяцев, в республике обмелели реки, питающие главные водохранилища региона.

ИСТОЧНИК KP.RU