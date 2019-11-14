2019-11-14T06:40:52+03:00
Общество

Погода в Крыму на 14 ноября: до +20 градусов и ветрено

Объявлено штормовое предупреждение
Надежда ДАЦЮК
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Температура воды в Черном море +16 градусовТемпература воды в Черном море +16 градусовФото: Надежда ДАЦЮК
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В Крыму 14 ноября до +20 градусов и облачно. Осадков не ожидается, будет дуть восточный ветер со скоростью до 20 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Объявлено штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе сегодня переменная облачность, но без осадков. Будет дуть восточный ветер до 17-ти метров в секунду, воздух днем прогреется до +19 градусов.

В Севастополе в четверг небо также будет скрыто за тучами. Ветер будет дуть восточный до 10 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут до + 18 градусов.

На ЮБК днем будет облачно и без дождя. Воздух днем прогреется до +19 градусов. Ветер будет дуть восточный до 12 метров в секунду, возможны порывы до 17 метров в секунду.

В Керчи сегодня также без осадков. Воздух днем прогреется до +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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