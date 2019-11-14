В Крыму буду ловить нетрезвых водителей

14 Нояб. 08:57 2019-11-14T08:59:32+03:00

За вождение в нетрезвом виде грозит штраф до 30 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Акцию проведет УГИБДД по РК с 22 по 24 ноября

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На дорогах Крыма с 22 по 24 ноября будут ловить нетрезвых водителей. Соответствующую акцию проводит УГИБДД по РК, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ДПС будут становиться на определенном участке дороги и проверять максимальное количество водителей на наличие признаков опьянения (запах, неадекватное поведение, несвязность речи). Если обнаружится, что водитель нетрезв, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.

- Сотрудники ГИБДД в заранее определенных местах будут останавливать автомобили в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, за вождение в нетрезвом виде грозит штраф до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU