В Крыму буду ловить нетрезвых водителей
На дорогах Крыма с 22 по 24 ноября будут ловить нетрезвых водителей. Соответствующую акцию проводит УГИБДД по РК, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники ДПС будут становиться на определенном участке дороги и проверять максимальное количество водителей на наличие признаков опьянения (запах, неадекватное поведение, несвязность речи). Если обнаружится, что водитель нетрезв, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.
- Сотрудники ГИБДД в заранее определенных местах будут останавливать автомобили в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами, - уточнили в пресс-службе.
Напомним, за вождение в нетрезвом виде грозит штраф до 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU