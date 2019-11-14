Самый большой путепровод трассы «Таврида» готов на 50%

14 Нояб. 09:48 2019-11-14T09:48:20+03:00

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Самый большой путепровод трассы «Таврида», расположенный около села Железнодорожное в Бахчисарайском районе, готов на 50%.

- Сейчас на путепроводе ведется сборка металлоконструкций пролетного строения и устройство плиты проезжей части. До укладки асфальтобетона предстоит забетонировать плиту проезжей части, сделать переходные плиты, выполнить работы по устройству гидроизоляции пролетного строения и переходных плит, - сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

По путепроводу пройдут четыре полосы основного хода трассы. Он состоит из двух раздельных сооружений под каждое направление движения. Длина правого сооружения – 390 метров, а левого - около 385. Строительная высота пролетного строения путепровода строения 3,3 метров.

Кроме монтажа путепровода, идут работы и на транспортной развязке около села Железнодорожное. Она нужна для съезда к населенным пунктам Тургеневка, Танковое и Сирень. Общая готовность развязки – 75%, транспорт по ней поедет в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU