В Севастополе рядом с автозаправкой нашли снаряд и три гранаты

14 Нояб. 09:58 2019-11-14T09:59:16+03:00

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В Севастополе взрывотехники обследовали боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Подозрительные предметы обнаружил сотрудник местного объединения поисковых отрядов в Нахимовском районе.

Специалисты, которые прибыли на место, установили, что в радиусе разлета осколков боеприпасов находится автозаправка.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Севастополю

- Оказалось, что это - три минометные мины разного калибра, артиллерийский снаряд и три гранаты, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Севастополю.

Сотрудники передали боеприпасы спасателям. Работники чрезвычайного ведомства успешно их уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU