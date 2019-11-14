В Севастополе рядом с автозаправкой нашли снаряд и три гранаты
В Севастополе взрывотехники обследовали боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Подозрительные предметы обнаружил сотрудник местного объединения поисковых отрядов в Нахимовском районе.
Специалисты, которые прибыли на место, установили, что в радиусе разлета осколков боеприпасов находится автозаправка.
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Севастополю
- Оказалось, что это - три минометные мины разного калибра, артиллерийский снаряд и три гранаты, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Севастополю.
Сотрудники передали боеприпасы спасателям. Работники чрезвычайного ведомства успешно их уничтожили.
ИСТОЧНИК KP.RU