С 1 декабря в крымских городах снизят стоимость воды
Уменьшится цена за один кубический метр
Но для этого есть определенные условияФото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Сергей Аксенов рассказал, что с 1 декабря в крымских городах проведут эксперимент по снижению стоимости воды. Но там, где потребление составляет меньше трех кубов.
- Пилотный проект уже работает в Судаке, и мы видим положительные результаты. Думаю, что уже к 1 декабря правительство введет его в и других городах, - дополнил Аксенов.
Также он отметил, что уже разработан комплекс мер, который позволит больше экономить воду и уменьшить потери в водопроводных сетях.
Первые мероприятия проведут в Симферополе, Ялте и Керчи как в самых остродефицитных.
ИСТОЧНИК KP.RU