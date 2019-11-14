С 1 декабря в крымских городах снизят стоимость воды

14 Нояб. 10:14 2019-11-14T10:14:40+03:00

Но для этого есть определенные условия Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

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Сергей Аксенов рассказал, что с 1 декабря в крымских городах проведут эксперимент по снижению стоимости воды. Но там, где потребление составляет меньше трех кубов.

- Пилотный проект уже работает в Судаке, и мы видим положительные результаты. Думаю, что уже к 1 декабря правительство введет его в и других городах, - дополнил Аксенов.

Также он отметил, что уже разработан комплекс мер, который позволит больше экономить воду и уменьшить потери в водопроводных сетях.

Первые мероприятия проведут в Симферополе, Ялте и Керчи как в самых остродефицитных.

ИСТОЧНИК KP.RU