В евпаторийском сквере появился автомат для уборки собачьих экскрементов

14 Нояб. 11:27 2019-11-14T11:30:26+03:00

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Автомат для уборки за собаками появится в одном из скверов Евпатории. Таким образом хозяев хотят приобщить к соблюдению чистоты в парках.

Аппарат состоит из блока с пакетами. Их можно достать для уборки за животным, а после отправить в урну, которая находится в нем же, пишет ForPost.

- Мы нашли такую альтернативу: можете гулять с собаками, но, будьте добры, убирайте за своим питомцем, - рассказала главный специалист расчетно-сметного отдела управления городского хозяйства администрации Евпатории Наталья Непочатова.

ИСТОЧНИК KP.RU