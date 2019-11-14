В евпаторийском сквере появился автомат для уборки собачьих экскрементов
Так владельцев приучат убирать за своими питомцами
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Автомат для уборки за собаками появится в одном из скверов Евпатории. Таким образом хозяев хотят приобщить к соблюдению чистоты в парках.
Аппарат состоит из блока с пакетами. Их можно достать для уборки за животным, а после отправить в урну, которая находится в нем же, пишет ForPost.
- Мы нашли такую альтернативу: можете гулять с собаками, но, будьте добры, убирайте за своим питомцем, - рассказала главный специалист расчетно-сметного отдела управления городского хозяйства администрации Евпатории Наталья Непочатова.
ИСТОЧНИК KP.RU