Рекультивация полигона ТКО в Симферополе выходит на завершающую стадию
В Симферополе выходит на завершающий этап рекультивация полигона твердых коммунальных отходов. Как рассказал замглавы администрации крымской столицы Сергей Титаренко, уже почти полностью сформировано тело полигона.
Сейчас формируют технологическую площадку, на которой и должны установить основное оборудование.
Строительно-монтажные работы хотят завершить в 2020 году, пишет Крымское информационное агентство.
- Процесс рекультивации разбит на три этапа. Первый - проектирование, которое провели в 2016-2017 годах. Сейчас идут строительно-монтажные работы. А завершающим будет биологическая рекультивация, - отметил Титаренко.
ИСТОЧНИК KP.RU