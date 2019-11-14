Рекультивация полигона ТКО в Симферополе выходит на завершающую стадию

14 Нояб. 11:51 2019-11-14T11:52:09+03:00

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В Симферополе выходит на завершающий этап рекультивация полигона твердых коммунальных отходов. Как рассказал замглавы администрации крымской столицы Сергей Титаренко, уже почти полностью сформировано тело полигона.

Сейчас формируют технологическую площадку, на которой и должны установить основное оборудование.

Строительно-монтажные работы хотят завершить в 2020 году, пишет Крымское информационное агентство.

- Процесс рекультивации разбит на три этапа. Первый - проектирование, которое провели в 2016-2017 годах. Сейчас идут строительно-монтажные работы. А завершающим будет биологическая рекультивация, - отметил Титаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU