2019-11-14T11:52:09+03:00
Общество

Рекультивация полигона ТКО в Симферополе выходит на завершающую стадию

Проходит формирование технологической площадки
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Симферополе выходит на завершающий этап рекультивация полигона твердых коммунальных отходов. Как рассказал замглавы администрации крымской столицы Сергей Титаренко, уже почти полностью сформировано тело полигона.

Сейчас формируют технологическую площадку, на которой и должны установить основное оборудование.

Строительно-монтажные работы хотят завершить в 2020 году, пишет Крымское информационное агентство.

- Процесс рекультивации разбит на три этапа. Первый - проектирование, которое провели в 2016-2017 годах. Сейчас идут строительно-монтажные работы. А завершающим будет биологическая рекультивация, - отметил Титаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Убитую отчимом пятилетнюю девочку похоронят на сельском кладбище в Крыму
Бывшее имение Рината Ахметова в Крыму продадут почти за 2 миллиарда рублей
Пожар в Симферопольском районе удалось потушить
В одном из колледжей Симферополя произошло ЧП: Студентка умерла на занятиях
К дому убитой пятилетней Даши жители Крыма несут цветы и игрушки
Незаконной вырубкой деревьев в Симферополе заинтересовалась прокуратура
Крымские власти выставят на торги заброшенный институт в Симферополе
Для тушения пожара в Симферопольском районе вновь привлекли авиацию
На пешеходном переходе в Симферополе сбили семью с ребенком
Синоптики рассказали, когда в Крыму ухудшится погода
Выпускники Крымского Федерального университета покоряют Россию
Спасателям удалось остановить распространение пожара в Симферопольском районе