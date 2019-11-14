2019-11-14T11:51:05+03:00
Общество

Команды Крымского федерального университета поборются за путевку на Международный фестиваль команд КВН

Четыре команды прошли в финал Студенческой Лиги КВН Крымского федерального университета
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Андрей ЧЕРНОГОРОДОВФото: Андрей ЧЕРНОГОРОДОВ
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Всего за билеты в финал боролись шесть команд, которые сыграли три конкурса: приветствие, разминка и видеоконкурс. По результатам был определен состав финалистов сезона, которые поборются за путевку на Международный фестиваль команд КВН в Сочи.

Ими стали женская сборная Крымского федерального университета «Уж замуж невтерпеж», команда Института экономики и управления «Че по чем» и две команды Таврической академии «PRекламисты» и «Возьмите листовку».

- Это стало хорошей традицией. В прошлом году Студенческую Лигу в Сочи представляли две команды. Наша Лига включена в общую программу Международного Союза КВН. Мы это заслужили благодаря работе наших редакторов и, конечно, ребятам, которые выходят на сцену, - отметил руководитель Студенческой Лиги КВН Крымского федерального университета Александр Гончаров.

По итогам полуфинала наибольшее число баллов набрала женская сборная КФУ «Уж замуж невтерпеж».

- Планы – только вперед и очень быстро! Мы самая опытная команда, поэтому планируем выиграть в финале и представить наш университет в Сочи, - поделилась капитан команды Анна Васенкова.

Финал пройдет 5 декабря в Крымском федеральном университете. Специальным гостем станет резидент «Comedy Club», участник команды КВН «Максимум» Андрей Минин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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