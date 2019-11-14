Ждем притоков: В водохранилищах Крыма накоплено 145 миллионов кубов воды

14 Нояб. 12:30 2019-11-14T12:30:58+03:00

Воды для крымчан пока хватает, несмотря на засуху Фото: Никита ПОЛЬКО

Госкомводхоз Крыма уверяет, что запасов больше, чем в прошлом году

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В водохранилищах Крыма к середине ноября накоплено 145,1 миллионов кубометров воды, против 141 миллиона на эту же дату прошлого года.

Ежесуточный расход по республике составляет от 790 тысяч кубометров до 900 тысяч, и повода для опасений нет – ситуация рабочая и прогнозируемая, уверяют специалисты.

Как сообщил глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль, несмотря на засушливую осень, обмелевших водохранилищ нет. Напротив, воды накоплено на 4 миллиона кубов больше прошлогоднего.

- Воды больше, но это как средняя температура по палате, – подчеркнул Вайль. – Положительный баланс достигнут за счет притока в Белогорское и Тайганское водохранилища.

По словам главы ведомства, данные ежесуточного анализа притока воды показывают, что ситуация далека от критической. В декабре-феврале запасы водохранилищ увеличатся в среднем на 75%, что даст возможность бесперебойно подавать питьевую воду в курортный сезон.

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ИСТОЧНИК KP.RU