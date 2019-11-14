В симферопольском Гагаринском парке открылась тренажерная площадка

14 Нояб. 14:03 2019-11-14T14:07:36+03:00

На ней есть силовые тренажеры, шведские стенки, турники и рукоходы

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В Гагаринском парке Симферополя открыли новую тренажерную площадку. Это уже 17-й подобный проект в текущем году, реализованный в рамках всероссийской программы «Развитие физической культуры и спорта в России на 2016-2020 годы», сообщили в пресс-службе парка.

На тренажерной площадке есть полосы препятствий, турники, рукоходы, шведские стенки, каскадные перекладины, силовые тренажеры для мышц спины, рук, ног и груди. Также здесь есть скамьи для пресса и тренажер для скалолазания.

Покрывает площадку искусственная трава, которая не боится температурных перепадов и не деформируется от влаги.

- Площадка находится по соседству с аттракционами «Колесо обозрения» и «Детская железная дорога» в Гагаринском парке, - сообщил директор симферопольских парков Антон Якулевич.

По его словам, доступ на площадку бесплатный.

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ИСТОЧНИК KP.RU