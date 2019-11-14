Рост цен на продукты в Крыму превышает рост прожиточного минимума

14 Нояб. 14:04 2019-11-14T14:07:09+03:00

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В третьем квартале этого года продукты в Крыму стали дороже на 6,2%, сообщают в пресс-службе Крымстата.

Так, продукты питания и непродовольственные товары подорожали в сравнении с прошлым годом на с 5,5% до 6,2%.

В этой связи прожиточный минимум на полуострове за 3-й квартал этого года установлен в размере 10 509 рублей в месяц.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составляет 11 243 рубля, для пенсионеров – 8 615 рублей, для детей - 11 058 рублей.

Как видно, прожиточный минимум вырос по сравнению с прошлым годом на 6,1%.

Отметим, что величина прожиточного минимума рассчитывается Министерством труда и соцполитики РК с учетом данных Крымстата об уровне потребительских цен на продукты питания.

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ИСТОЧНИК KP.RU