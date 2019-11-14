2019-11-14T14:07:09+03:00
Общество

Рост цен на продукты в Крыму превышает рост прожиточного минимума

Данные приводит Крымстат
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В третьем квартале этого года продукты в Крыму стали дороже на 6,2%, сообщают в пресс-службе Крымстата.

Так, продукты питания и непродовольственные товары подорожали в сравнении с прошлым годом на с 5,5% до 6,2%.

В этой связи прожиточный минимум на полуострове за 3-й квартал этого года установлен в размере 10 509 рублей в месяц.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составляет 11 243 рубля, для пенсионеров – 8 615 рублей, для детей - 11 058 рублей.

Как видно, прожиточный минимум вырос по сравнению с прошлым годом на 6,1%.

Отметим, что величина прожиточного минимума рассчитывается Министерством труда и соцполитики РК с учетом данных Крымстата об уровне потребительских цен на продукты питания.

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram

+7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Убитую отчимом пятилетнюю девочку похоронят на сельском кладбище в Крыму
Бывшее имение Рината Ахметова в Крыму продадут почти за 2 миллиарда рублей
Пожар в Симферопольском районе удалось потушить
В одном из колледжей Симферополя произошло ЧП: Студентка умерла на занятиях
К дому убитой пятилетней Даши жители Крыма несут цветы и игрушки
Незаконной вырубкой деревьев в Симферополе заинтересовалась прокуратура
Крымские власти выставят на торги заброшенный институт в Симферополе
Для тушения пожара в Симферопольском районе вновь привлекли авиацию
На пешеходном переходе в Симферополе сбили семью с ребенком
Синоптики рассказали, когда в Крыму ухудшится погода
Выпускники Крымского Федерального университета покоряют Россию
Спасателям удалось остановить распространение пожара в Симферопольском районе