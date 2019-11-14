2019-11-14T19:25:19+03:00
Общество

Дорогу на гору Клементьева под Коктебелем будут восстанавливать

Реконструкции подлежит участок протяженностью 6,9 км от села Подгорное до ротонды «Звездопад воспоминаний»
Надежда ДАЦЮК
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Реконструкция нужна, чтобы улучшить транспортную доступностьРеконструкция нужна, чтобы улучшить транспортную доступностьФото: Галина КОВАЛЕНКО
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Дорогу на гору Клементьева под Коктебелем готовят к реконструкции. Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта РК, проект уже готов, он получил положительное заключение экспертизы.

- Реконструкция дороги на гору Клементьева протяженностью 6,9 км начнется после определения Службой автомобильных дорог исполнителя работ, - уточнили в Минтрансе.

В ведомстве сообщили, что ремонту подлежит участок от дороги у села Подгорное до ротонды «Звездопад воспоминаний» на горе Клементьева. Это дорога, по которой можно добраться к Центру планерного спорта и к Музею планеризма.

Реконструкция нужна, чтобы улучшить транспортную доступность и привести дорогу в соответствие с нормами РФ, добавили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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