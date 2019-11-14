2019-11-14T19:25:11+03:00
Происшествия

Поисковики из Ростова и Краснодара прибыли в Крым на поиски пятилетней девочки

Около 400 человек работают в связке с полицией
Анна КИРИЕНКО
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К поискам пропавшей в Раздольненском районе пятилетней Даши подключились поисковики добровольческого отряда «Лиза Алерт» из Ростова и Краснодара. Всего за сутки в поисковых работах было задействовано 400 человек.

Как рассказала КП-Крым региональный представитель «Лиза Алерт Крым» Наталья Кропочева, за сутки поисковики отработали более 60 задач.

- На помощь прибыли опытные поисковики из Ростова и Краснодарского края. У них за плечами не один детский поиск. Поэтому операцией руководят наши профессионалы, – отметила Кропочева.

В первую очередь волонтеры исследуют выгребные ямы, канализационные люки, подходы к воде, заброшенные канавы. На данный момент никаких свидетельств и следов присутствия ребенка не обнаружено.

- Хотели квадрокоптеры поднять, но сильный ветер и помешал хорошо поработать. Во взаимодействии с МЧС, Следственным комитетом, МВД отрабатываем пеший круг. Волонтеры будут участвовать в поисках до получения результата, либо пока не поступит заявка от родителей, что ребенок найден, или указание от правоохранительных органов не мешать оперативным действиям.

Напомним, что отец Даши Пилипенко заявил об исчезновении дочери 13 ноября. В этот же день ребенка начали искать.

Также из-за безвестного исчезновения девочки возбудили уголовное дело по п «в» ч.2 ст. 105 УК РФ – убийство малолетней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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