В Крыму ищут самых гостеприимных предпринимателей турбизнеса

14 Нояб. 16:36 2019-11-14T16:36:16+03:00

По итогам конкурса победителей отправят в Сколково

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Автономная некоммерческая организация «Россия - страна возможностей» совместно с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства объявила о старте конкурса под названием «Мастера гостеприимства».

Представить свой проект могут не только опытные специалисты, но и те, кто только мечтает связать свою жизнь с туристическим бизнесом.

По словам зампредседателя правительства РФ Ольги Голодец, которая является председателем оргкомитета конкурса, участие в проекте даст возможность сформировать новые профессиональные и образовательные стандарты в индустрии гостеприимства.

Гендиректор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что конкурс позволит найти новых ярких людей, дать возможность им продвинуться, а стране стать еще более привлекательной для туристов.

Задача конкурса - собрать все инициативы в турбизнесе и с помощью команды профессионалов включить их в стратегию развития туризма. Самые интересные идеи участников будут поддержаны и реализованы в регионах.

- На уровне министерства мы готовы оказать всяческое содействие участникам конкурса, - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Подать заявку для участия можно до 20 декабря. Затем пройдет региональный отбор и финал, где выберут 50 лучших «Мастеров гостеприимства». 25 из них получат приглашение на образовательный модуль в Сколково.

Все победители получат возможность дополнительного обучения и трудоустройства в этой сфере.

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ИСТОЧНИК KP.RU