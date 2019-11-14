2019-11-14T16:36:16+03:00
Общество

В Крыму ищут самых гостеприимных предпринимателей турбизнеса

По итогам конкурса победителей отправят в Сколково
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Министерство курортов РКФото: Министерство курортов РК
Изменить размер текста:

Автономная некоммерческая организация «Россия - страна возможностей» совместно с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства объявила о старте конкурса под названием «Мастера гостеприимства».

Представить свой проект могут не только опытные специалисты, но и те, кто только мечтает связать свою жизнь с туристическим бизнесом.

По словам зампредседателя правительства РФ Ольги Голодец, которая является председателем оргкомитета конкурса, участие в проекте даст возможность сформировать новые профессиональные и образовательные стандарты в индустрии гостеприимства.

Гендиректор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что конкурс позволит найти новых ярких людей, дать возможность им продвинуться, а стране стать еще более привлекательной для туристов.

Задача конкурса - собрать все инициативы в турбизнесе и с помощью команды профессионалов включить их в стратегию развития туризма. Самые интересные идеи участников будут поддержаны и реализованы в регионах.

- На уровне министерства мы готовы оказать всяческое содействие участникам конкурса, - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Подать заявку для участия можно до 20 декабря. Затем пройдет региональный отбор и финал, где выберут 50 лучших «Мастеров гостеприимства». 25 из них получат приглашение на образовательный модуль в Сколково.

Все победители получат возможность дополнительного обучения и трудоустройства в этой сфере.

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Убитую отчимом пятилетнюю девочку похоронят на сельском кладбище в Крыму
Бывшее имение Рината Ахметова в Крыму продадут почти за 2 миллиарда рублей
Пожар в Симферопольском районе удалось потушить
В одном из колледжей Симферополя произошло ЧП: Студентка умерла на занятиях
К дому убитой пятилетней Даши жители Крыма несут цветы и игрушки
Незаконной вырубкой деревьев в Симферополе заинтересовалась прокуратура
Крымские власти выставят на торги заброшенный институт в Симферополе
Для тушения пожара в Симферопольском районе вновь привлекли авиацию
На пешеходном переходе в Симферополе сбили семью с ребенком
Синоптики рассказали, когда в Крыму ухудшится погода
Выпускники Крымского Федерального университета покоряют Россию
Спасателям удалось остановить распространение пожара в Симферопольском районе