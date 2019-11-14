В Крыму продолжается реорганизация станций переливания крови
В Крыму с 1 января 2020 года продолжится реорганизация отделений «Центра крови».
- В связи с необходимостью приведения деятельности Службы крови Республики Крым в соответствие с нормами законодательства РФ запланирована реорганизация отделений переливания крови в кабинеты трансфузиологии, которые будут выполнять работы и услуги по специальности «трансфузиология», - сообщили КП-Крым в «Центре крови».
В городах Крымского полуострова, где нет филиалов «Центра крови», будут работать выездные бригады, которые тоже смогут собирать донорскую кровь.
Помимо этого, планируется реорганизовать отделения «Центра Крови» в Бахчисарае, Феодосии, Алуште, Красногвардейске, Первомайске и Белогорске.
Кроме того, в «Центре крови» опровергли информацию о закрытии филиала в Феодосии, которую местные жители распространили в соцсетях и сообщили, что сейчас открыто отделение на базе ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр».
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ИСТОЧНИК KP.RU