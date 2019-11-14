К тушению пожара в Симферопольском районе подключили вертолет МИ-8

14 Нояб. 19:09 2019-11-14T19:09:32+03:00

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Для того, чтобы потушить лес в Симферопольском районе, спасатели привлекли вертолет МИ-8, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму.

По данным спасателей, специалисты Федеральной противопожарной службы по Республике Крым ведут борьбу с природным пожаром, который произошел на территории Симферопольского лесоохотничьего хозяйства в 13.30. Кроме огнеборцев, для ликвидации пожара направили вертолет МИ-8 МЧС России, оборудованный водосливным устройством. Он вылетел в 16.20.

В ГУ МЧС по Крыму добавили, что тушение пожара усложнилось сильным ветром до 17 метров в секунду. Возгорание ликвидируют 112 человек и 25 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU