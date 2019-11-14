2019-11-14T19:23:47+03:00
Общество

В Крыму за возникновение пожаров больше 500 человек привлекли к ответственности

90 из них - это руководители органов муниципальной и республиканской власти
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму за год на 8% уменьшилось количество пожаров. Но за произошедшие возгорания привлечено к ответственности больше 500 человек.

Из них 90 - это руководители органов муниципальной и республиканской власти, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Понимаем ситуацию с учетом того, что погода на сегодняшний день экстремально теплая и засушливая. Однако количество сил и средств достаточно, - передает слова главы республики "Крымская газета".

Помимо этого, Сергей Аксенов отметил, что совместно с МВД и МЧС регулярно проводится работа по профилактике и предупреждению лесных пожаров. В частности, за этот период было проведено 103 подобных выезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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