Погода в Крыму 15 ноября: до +18
В Крыму в пятницу, 15 ноября, сухо и тепло.
- На полуострове по-прежнему без осадков. Умеренный северо-восточный ветер ночью и в первую половине дня в западных, восточных и центральных районах усилится до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, на ЮБК +9…13; днем всего +13…+18, в предгорье теплее +19…+24°. В ночные и утренние часы в степных районах Крыма и на побережье ожидаются туманы. В последующие двое суток сохранится сухая погода, - говорится на сайте гидрометцентра.
Ветер северо-восточный умеренный, температурный фон без существенных изменений
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ИСТОЧНИК KP.RU