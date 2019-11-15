2019-11-15T09:41:04+03:00
Общество

Погода в Крыму 15 ноября: до +18

Осадков не ожидается
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Крыму в пятницу, 15 ноября, сухо и тепло.

- На полуострове по-прежнему без осадков. Умеренный северо-восточный ветер ночью и в первую половине дня в западных, восточных и центральных районах усилится до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, на ЮБК +9…13; днем всего +13…+18, в предгорье теплее +19…+24°. В ночные и утренние часы в степных районах Крыма и на побережье ожидаются туманы. В последующие двое суток сохранится сухая погода, - говорится на сайте гидрометцентра.

Ветер северо-восточный умеренный, температурный фон без существенных изменений

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Убитую отчимом пятилетнюю девочку похоронят на сельском кладбище в Крыму
Бывшее имение Рината Ахметова в Крыму продадут почти за 2 миллиарда рублей
Пожар в Симферопольском районе удалось потушить
В одном из колледжей Симферополя произошло ЧП: Студентка умерла на занятиях
К дому убитой пятилетней Даши жители Крыма несут цветы и игрушки
Незаконной вырубкой деревьев в Симферополе заинтересовалась прокуратура
Крымские власти выставят на торги заброшенный институт в Симферополе
Для тушения пожара в Симферопольском районе вновь привлекли авиацию
На пешеходном переходе в Симферополе сбили семью с ребенком
Синоптики рассказали, когда в Крыму ухудшится погода
Выпускники Крымского Федерального университета покоряют Россию
Спасателям удалось остановить распространение пожара в Симферопольском районе