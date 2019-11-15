Погода в Крыму 15 ноября: до +18

15 Нояб. 08:50 2019-11-15T09:41:04+03:00

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В Крыму в пятницу, 15 ноября, сухо и тепло.

- На полуострове по-прежнему без осадков. Умеренный северо-восточный ветер ночью и в первую половине дня в западных, восточных и центральных районах усилится до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, на ЮБК +9…13; днем всего +13…+18, в предгорье теплее +19…+24°. В ночные и утренние часы в степных районах Крыма и на побережье ожидаются туманы. В последующие двое суток сохранится сухая погода, - говорится на сайте гидрометцентра.

Ветер северо-восточный умеренный, температурный фон без существенных изменений

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ИСТОЧНИК KP.RU