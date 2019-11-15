В Крымском федеральном университете стартовал акселератор АСИ

15 Нояб. 09:39 2019-11-15T10:57:19+03:00

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Около ста представителей малого и среднего бизнеса полуострова собрались в Крымском федеральном университете для участия в акселерационной программе, которую проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ).

В течение месяца опытные трекеры будут сопровождать проекты участников, выявлять слабые места в бизнесе и определять пути решения проблем.

По результатам программы организаторы определят 35 проектов, которые получат дальнейшую поддержку АСИ.

- Мы хотим в динамике посмотреть на то, что происходит внутри бизнеса каждого участника программы. Эта динамика и покажет, кому действительно нужна поддержка, а кому нет. Все научились хорошо себя продавать в моменте – сделать красивую презентацию, рассказать о своих успехах, а в динамике выясняется, что все не так хорошо. По результатам месяца мы посмотрим, кто действительно хочет что-то изменить и делает для этого какие-то шаги. Именно эти проекты попадут в финал, - отметил соучредитель компании Produkt Vision, руководитель акселерационной программы в Крыму Александр Еремеев.

И.о. ректора Крымского федерального университета Андрей Фалалеев пригласил предпринимателей активно пользоваться огромными техническими и научными возможностями главного вуза полуострова.

-Крымский федеральный университет мы часто называем «министерством человеческого капитала». Это большая площадка, которая должна стать и акселерационной в том числе. Университет интересен для предпринимателей, потому что здесь уже создана научная инфраструктура, закуплено оборудование, и мы не ставим барьеров для того, чтобы воспользоваться этим, а наоборот говорим, что крымские бизнесмены должны быть высокотехнологичными. Мы готовы своим оборудованием максимально помогать предпринимателям в создании наукоемких продуктов-, - сообщил Фалалеев.

Исполняющий обязанности министра экономического развития Республики Крым Анушаван Агаджанян подчеркнул, что проблемы малого и среднего бизнеса, озвученные на акселерационной программе, лягут в основу нормативно-правовых актов для поддержки предпринимательства.

- Важно собираться на таких площадках с представителями малого и среднего предпринимательства, чтобы понять, какие текущие проблемы у них возникают в ходе получения тех или иных результатов деятельности органов государственной власти всех уровней. В Республике Крым на сегодняшний день сформированы все институты для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: Крымский гарантийный фонд, Фонд поддержки предпринимательства, Фонд микрофинансирования. Сейчас мы активно работаем над созданием региональной лизинговой компании, потому что понимаем, что в условиях санкций и сложившейся банковской инфраструктуры лизинговая компания даст большой старт деятельности, - добавил он.

Акселератор АСИ проходит на площадке Крымского федерального университета при участии Фонда поддержки предпринимательства Крыма и Севастопольского государственного университета.

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ИСТОЧНИК KP.RU