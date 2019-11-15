За долги перед налоговой коммерсантов Крыма оставили без машин и ноутбуков
Крымские налоговики арестовали имущество сразу у нескольких жителей республики за долги, которые возникли из-за неуплаты налогов.
По данным пресс-службы ведомства, в Красноперекопске коммерсант был должен почти 40 тысяч рублей, за что у него арестовали авто марки Mitsubishi Galant, стоимостью 150 тысяч.
В том же городе у хозяина магазина была арестована швейная машинка стоимостью 30 тысяч рублей. Предприниматель задолжал налоговой больше 90 тысяч рублей.
А вот житель Симферополя остался без ноутбука. После ареста техники деньги у предпринимателя нашлись, и он перевел 6 тысяч рублей на счет подразделения судебных приставов.
Еще с четырьмя предпринимателями из-за долгов досрочно расторгли договоры аренды торговых площадей.
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ИСТОЧНИК KP.RU