2019-11-15T09:56:32+03:00
Общество

За долги перед налоговой коммерсантов Крыма оставили без машин и ноутбуков

Имущество арестовали судебные приставы
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Увидев приставов, некоторые сразу стали платитьУвидев приставов, некоторые сразу стали платитьФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Крымские налоговики арестовали имущество сразу у нескольких жителей республики за долги, которые возникли из-за неуплаты налогов.

По данным пресс-службы ведомства, в Красноперекопске коммерсант был должен почти 40 тысяч рублей, за что у него арестовали авто марки Mitsubishi Galant, стоимостью 150 тысяч.

В том же городе у хозяина магазина была арестована швейная машинка стоимостью 30 тысяч рублей. Предприниматель задолжал налоговой больше 90 тысяч рублей.

А вот житель Симферополя остался без ноутбука. После ареста техники деньги у предпринимателя нашлись, и он перевел 6 тысяч рублей на счет подразделения судебных приставов.

Еще с четырьмя предпринимателями из-за долгов досрочно расторгли договоры аренды торговых площадей.

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Убитую отчимом пятилетнюю девочку похоронят на сельском кладбище в Крыму
Бывшее имение Рината Ахметова в Крыму продадут почти за 2 миллиарда рублей
Пожар в Симферопольском районе удалось потушить
В одном из колледжей Симферополя произошло ЧП: Студентка умерла на занятиях
К дому убитой пятилетней Даши жители Крыма несут цветы и игрушки
Незаконной вырубкой деревьев в Симферополе заинтересовалась прокуратура
Крымские власти выставят на торги заброшенный институт в Симферополе
Для тушения пожара в Симферопольском районе вновь привлекли авиацию
На пешеходном переходе в Симферополе сбили семью с ребенком
Синоптики рассказали, когда в Крыму ухудшится погода
Выпускники Крымского Федерального университета покоряют Россию
Спасателям удалось остановить распространение пожара в Симферопольском районе