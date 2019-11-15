За долги перед налоговой коммерсантов Крыма оставили без машин и ноутбуков

15 Нояб. 09:56 2019-11-15T09:56:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Крымские налоговики арестовали имущество сразу у нескольких жителей республики за долги, которые возникли из-за неуплаты налогов.

По данным пресс-службы ведомства, в Красноперекопске коммерсант был должен почти 40 тысяч рублей, за что у него арестовали авто марки Mitsubishi Galant, стоимостью 150 тысяч.

В том же городе у хозяина магазина была арестована швейная машинка стоимостью 30 тысяч рублей. Предприниматель задолжал налоговой больше 90 тысяч рублей.

А вот житель Симферополя остался без ноутбука. После ареста техники деньги у предпринимателя нашлись, и он перевел 6 тысяч рублей на счет подразделения судебных приставов.

Еще с четырьмя предпринимателями из-за долгов досрочно расторгли договоры аренды торговых площадей.

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU