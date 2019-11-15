За махинации с очередью в детский сад заведующая получила срок
В Симферополе заведующая одного из детских садиков получили три года тюрьмы. Правда, условно. Наказали женщину за махинации с очередями в дошкольное учреждение.
По словам руководителя Комитета по противодействию коррупции Александра Акшатина, некоторых детей заведующая принимала в детский сад вне очереди.
Также после проверки сотрудники ведомства нашли подобное нарушение закона и в управлении образования администрации Симферополя, сказал Акшатин в эфире радио «Крым».
Чиновники, пользуясь своим положением, меняли данные в базе электронной очереди зачисления детей в детсады.
Материалы проверки направлены правоохранителям, а против нарушителей закона возбуждены уголовные дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU