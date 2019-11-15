2019-11-15T10:09:28+03:00
Происшествия

За махинации с очередью в детский сад заведующая получила срок

Директрису наказали условно
Никита ПОЛЬКО
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Симферополе заведующая одного из детских садиков получили три года тюрьмы. Правда, условно. Наказали женщину за махинации с очередями в дошкольное учреждение.

По словам руководителя Комитета по противодействию коррупции Александра Акшатина, некоторых детей заведующая принимала в детский сад вне очереди.

Также после проверки сотрудники ведомства нашли подобное нарушение закона и в управлении образования администрации Симферополя, сказал Акшатин в эфире радио «Крым».

Чиновники, пользуясь своим положением, меняли данные в базе электронной очереди зачисления детей в детсады.

Материалы проверки направлены правоохранителям, а против нарушителей закона возбуждены уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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