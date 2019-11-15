В Сакском районе задержали «фермера», который вырастил 60 кило марихуаны
В Сакском районе задержали крымчанина, который выращивал у себя на участке наркосодержащие растения.
Как сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю, по месту проживания 28-летнего «фермера» нашли и изъяли больше 6 кг каннабиса. Еще больше 60 кг наркосодержащего растения нашли в обустроенных для выращивания парниках.
- В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере) и части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства), - добавили в пресс-службе.
Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU