2019-11-15T14:52:49+03:00
Общество

30 тысяч литров пива пойдут в утиль: В Крыму не дали продать просроченный алкоголь

Всю алкогольную продукцию арестовали
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЮФОФото: пресс-служба Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЮФО
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В Крыму помешали продать больше 30 тысяч литров пива и пивных напитков, у которых истек срок годности.

Сотрудники межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу осматривали складские помещения в Симферополе и нашли незаконную алкогольную продукцию.

- Был установлен факт осуществления оборота алкогольной продукции с истекшим сроком годности, а также без фиксации в ЕГАИС, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Всю алкогольную продукцию арестовали.

Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Южному федеральному начало административное расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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