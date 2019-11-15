Руководителем аппарата антитеррористической комиссии Крыма остался Булычев

15 Нояб. 14:48 2019-11-15T14:52:08+03:00

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Александр Булычев вновь назначен руководителем аппарата антитеррористической комиссии в Республике Крым. Соответствующий указ сегодня подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

- Назначить руководителем аппарата комиссии Булычева Александра Алексеевича – заместителя руководителя аппарата Совета министров Республики Крым, – говорится в документе.

Этим же указом назначен заместителем руководителя аппарата комиссии Томикова Сергея Ивановича-начальника управления по координации антитеррористической деятельности аппарата Совета министров Республики Крым.

Отметим, что указ о создании антитеррористической комиссии в Республике Крым был одним из первых, изданных главой региона после вступления в должность в апреле 2014 года. Практически с первых дней создания ее возглавил Александр Булычев. Основная задача комиссии - координация органов исполнительной власти республики в профилактике терроризма, минимизации и ликвидации его последствий.

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ИСТОЧНИК KP.RU