В Симферополе до конца года планируют вернуть освещение на 94 улицах

15 Нояб. 15:09 2019-11-15T15:09:25+03:00

Уже провдены ремонтно-восстановительные работы на 370 улицах и нескольких объектах крымской столицы Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В 2020 году будут заменены лампы на 125 улицах

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В следующем году в Симферополе планируют восстановить освещение на 125 улицах. А до конца 2019 года светлыми станут 94 улицы.

- Перечень объектов улично-дорожной сети города Симферополь, на которых планируется выполнение работ по восстановлению сетей наружного освещения МБУ «Город» на 2019-2020 был направлен в Министерство транспорта Республики Крым, - рассказала начальник департамента городского хозяйства Эльвира Евтухова.

Начальник департамента городского хозяйства сообщила, что МБУ «Город» уже провел ремонтно-восстановительные работы на 370 улицах и нескольких объектах крымской столицы.

По словам Евтуховой, с начала года заменено больше 4500 светильников. Это увеличило горение по отношению к декабрю на 21,4%.

До конца года осталось всего полтора месяца, и за это время предстоит заменить 40 км воздушных линий, проверить и при необходимости заменить 750 светодиодных светильников и 70 железобетонных опор. Кроме того, в замене нуждаются 2 700 ламп и 4 400 единиц пускорегулирующей аппаратуры в эксплуатируемых осветительных приборах.

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ИСТОЧНИК KP.RU