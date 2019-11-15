2019-11-15T16:19:06+03:00
Общество

За неделю на поезда в Крым и обратно купили почти 22 тысячи билетов

Высокий спрос на билеты в Москву
Анна КИРИЕНКО
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На поезда в Крым и обратно продано 22 тысячи билетов. Фото: инфоцентр "Крымский мост"На поезда в Крым и обратно продано 22 тысячи билетов. Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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С момента начала реализации билетов на поезда в Крым и в обратном направлении продано 21 838 билетов. Каждый пятый реализуется в кассах «Крымской железной дороги».

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе КЖД, всего открыто 24 пункта продажи.

– В кассах КЖД билеты продаются в оба направления, реализовано 4 533 проездных документа, – отметили в пресс-службе. – Больше пользуются спросом билеты в Москву. Но, как правило, когда берут билеты из Крыма в Москву, сразу приобретают в обратном направлении.

В Крыму активнее всего идет реализация в привокзальных кассах в Симферополе, Севастополе, Феодосии и Ялте.

Напомним, за первые сутки на поезда, которые в декабре пойдут через Крымский мост, было продано более 5 тысяч билетов. Наиболее востребованным стал маршрут Москва - Симферополь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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