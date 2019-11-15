За неделю на поезда в Крым и обратно купили почти 22 тысячи билетов
С момента начала реализации билетов на поезда в Крым и в обратном направлении продано 21 838 билетов. Каждый пятый реализуется в кассах «Крымской железной дороги».
Как сообщили КП-Крым в пресс-службе КЖД, всего открыто 24 пункта продажи.
– В кассах КЖД билеты продаются в оба направления, реализовано 4 533 проездных документа, – отметили в пресс-службе. – Больше пользуются спросом билеты в Москву. Но, как правило, когда берут билеты из Крыма в Москву, сразу приобретают в обратном направлении.
В Крыму активнее всего идет реализация в привокзальных кассах в Симферополе, Севастополе, Феодосии и Ялте.
Напомним, за первые сутки на поезда, которые в декабре пойдут через Крымский мост, было продано более 5 тысяч билетов. Наиболее востребованным стал маршрут Москва - Симферополь.
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ИСТОЧНИК KP.RU