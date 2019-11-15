Премьер-министр Крыма позволил себе безлимит советников

15 Нояб. 17:12 2019-11-15T17:14:42+03:00

Вице-премьерам положено не более 20

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк имеет право на безграничное количество внештатных советников. Они работают на общественных началах, не получают заработную плату и не входят в штат аппарата Совета министров республики.

Положение о внештатных советниках утверждено распоряжением председателя правительства Крыма.

Согласно документу, заместители председателя Совмина могут иметь до 20 внештатных советников. Руководителям исполнительной власти они нужны для подготовки аналитики и мониторинга социально-экономической ситуации в регионе, выполнения поручений.

Статус внештатного советника подкрепляется удостоверением, позволяющим входить в здание Совета министров, помещения органов власти республики и местного самоуправления.

– Недопустимо использование внештатным советником своего статуса в личных интересах и корыстных целях, – указано в распоряжении.

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU