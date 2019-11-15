Премьер-министр Крыма позволил себе безлимит советников
Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк имеет право на безграничное количество внештатных советников. Они работают на общественных началах, не получают заработную плату и не входят в штат аппарата Совета министров республики.
Положение о внештатных советниках утверждено распоряжением председателя правительства Крыма.
Согласно документу, заместители председателя Совмина могут иметь до 20 внештатных советников. Руководителям исполнительной власти они нужны для подготовки аналитики и мониторинга социально-экономической ситуации в регионе, выполнения поручений.
Статус внештатного советника подкрепляется удостоверением, позволяющим входить в здание Совета министров, помещения органов власти республики и местного самоуправления.
– Недопустимо использование внештатным советником своего статуса в личных интересах и корыстных целях, – указано в распоряжении.
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ИСТОЧНИК KP.RU