Керчанин умудрился конвертировать деньги из «Банка Приколов» в настоящие рубли

15 Нояб. 17:59 2019-11-16T16:50:48+03:00

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Керченские правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который использовал купюры из «Банка Приколов» для размена на настоящие рубли. Всего известно о 10 фактах мошенничества.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, в начале ноября поступило несколько заявлений от обманутых керчан. Оперативники вышли на 19-летнего учащегося второго курса одного из учебных заведений города.

– Молодой человек рассказал полицейским, что в настоящее время испытывает материальные трудности и чтобы исправить свое финансовое положение, придумал мошенническую схему обмана доверчивых граждан, – уточнили в МВД. – Для осуществления своего умысла он приобрел несколько купюр «Банка приколов» номиналом 2000 рублей.

Фальшивки злоумышленник разменивал в торговых точках Керчи и молниеносно убегал, если обманутый продавец криками пытался привлечь внимание. Его деяния полицейские квалифицировали по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса РФ «грабеж». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 7 лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU