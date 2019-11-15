Керчанин умудрился конвертировать деньги из «Банка Приколов» в настоящие рубли
Керченские правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который использовал купюры из «Банка Приколов» для размена на настоящие рубли. Всего известно о 10 фактах мошенничества.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, в начале ноября поступило несколько заявлений от обманутых керчан. Оперативники вышли на 19-летнего учащегося второго курса одного из учебных заведений города.
– Молодой человек рассказал полицейским, что в настоящее время испытывает материальные трудности и чтобы исправить свое финансовое положение, придумал мошенническую схему обмана доверчивых граждан, – уточнили в МВД. – Для осуществления своего умысла он приобрел несколько купюр «Банка приколов» номиналом 2000 рублей.
Фальшивки злоумышленник разменивал в торговых точках Керчи и молниеносно убегал, если обманутый продавец криками пытался привлечь внимание. Его деяния полицейские квалифицировали по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса РФ «грабеж». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 7 лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU