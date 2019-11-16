2019-11-16T12:15:28+03:00
Общество

Спасателям удалось остановить распространение пожара в Симферопольском районе

Площадь возгорания составила 52 гектара
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Возгорание тушили почти 500 человек. Фото: пресс-служба МЧС РКВозгорание тушили почти 500 человек. Фото: пресс-служба МЧС РК
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Вечером в пятницу, 16 ноября, удалось локализовать пожар в Симферопольском районе. Его площадь составила 52 гектара.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, жертв и пострадавших нет.

- По состоянию на 17.00 возгорание лесной подстилки на территории Симферопольского лесоохотничьего хозяйства локализовано, - добавил министр чрезвычайного ведомства Сергей Шахов.

Напомним, для тушения пожара в Симферопольском районе привлекли самолет-амфибию. В зоне ЧС работали 489 человек, 78 единиц техники территориальной подсистемы РСЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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