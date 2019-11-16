Выпускники Крымского Федерального университета покоряют Россию

16 Нояб. 10:12 2019-11-16T10:12:49+03:00

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Дипломы Крымского Федерального университета котируются не только на территории полуострова, но и по всей стране, и за рубежом. То, что дипломы недействительны - фейк, который с легкостью разрушают выпускники и сотрудники вуза.

- Я с отличием окончила магистратуру Института экономики и управления КФУ и переехала в Санкт-Петербург, где устроилась в отдел продаж международного банка. Диплом Крымского федерального университета не вызвал вопросов на собеседовании. Полученных в вузе знаний хватило для начала успешной работы, - рассказала выпускница ИЭиУ КФУ Анастасия Погорелая.

На материк крымчане уезжают не только для трудоустройства, но и для продолжения обучения – сотрудники вуза участвуют во всероссийских образовательных мероприятиях.

- Мы посещаем ярмарки вакансий и дни карьеры в разных вузах, дружим с МГИМО, Новосибирским университетом, РУДН, МИСиС и другими. Узнав, что мы представляем Крым, работодатели с огромным удовольствием дают свои координаты. Они знают о нас, готовы принимать наших ребят. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что к диплому Крымского федерального университета работодатели относятся так же, как к диплому любого другого вуза России, - утверждает директор регионального центра содействия трудоустройству и развития карьеры выпускников Крымского федерального университета Елена Губанова.

ИСТОЧНИК KP.RU