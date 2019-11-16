Синоптики рассказали, когда в Крыму ухудшится погода

16 Нояб. 11:19 2019-11-16T14:58:49+03:00

Пока за окном тепло и сухо

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В Крыму засуху связывают с обширным антициклоном, который просто не дает циклонам со Средиземноморья принести дожди.

Как рассказал руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин, на полуострове нет осадков почти месяц. Он отметил, что это достаточно редкое явление, пишут РИА Новости.

Сейчас циклон, который не может прорваться в Крым, заливает Италию, также немало осадков выпало и в Хорватии.

- Пока антициклон не разрушится, ждать осадков не стоит. Примерно до 22-23 декабря мы их не ждем, - добавил Варакин.

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ИСТОЧНИК KP.RU