2019-11-16T14:58:49+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Крыму ухудшится погода

Пока за окном тепло и сухо
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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До 22 ноября осадков не ожидаетсяДо 22 ноября осадков не ожидаетсяФото: "КП" Архив
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В Крыму засуху связывают с обширным антициклоном, который просто не дает циклонам со Средиземноморья принести дожди.

Как рассказал руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин, на полуострове нет осадков почти месяц. Он отметил, что это достаточно редкое явление, пишут РИА Новости.

Сейчас циклон, который не может прорваться в Крым, заливает Италию, также немало осадков выпало и в Хорватии.

- Пока антициклон не разрушится, ждать осадков не стоит. Примерно до 22-23 декабря мы их не ждем, - добавил Варакин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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