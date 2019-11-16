На пешеходном переходе в Симферополе сбили семью с ребенком

16 Нояб. 11:59 2019-11-16T14:58:35+03:00

Один из водителей сильно превысил скорость Фото: Сергей ГАПОН

Изменить размер текста: A A

В Симферополе на улице Киевской, возле завода «Фиолент», произошла авария. Там водитель на «Ладе» сбил семью на пешеходном переходе.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, водитель очень сильно превысил скорость и буквально «несся».

Пострадавших отвезли в больницу.

- Три человека - три кареты скорой помощи... самая тяжелая девочка 7-9 лет, - рассказали в группе «Автопартнер Крым».

Один из очевидцев рассказал, что, к счастью, все остались живы.

- Они прошли меня, на встречной полосе во втором ряду стояла «Рено», их пропускала! Потом прошли «Рено», а по первому ряду несся водитель на «Калине», - сообщил один из водителей.

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU