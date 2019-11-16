На пешеходном переходе в Симферополе сбили семью с ребенком
В Симферополе на улице Киевской, возле завода «Фиолент», произошла авария. Там водитель на «Ладе» сбил семью на пешеходном переходе.
Как рассказали очевидцы в социальных сетях, водитель очень сильно превысил скорость и буквально «несся».
Пострадавших отвезли в больницу.
- Три человека - три кареты скорой помощи... самая тяжелая девочка 7-9 лет, - рассказали в группе «Автопартнер Крым».
Один из очевидцев рассказал, что, к счастью, все остались живы.
- Они прошли меня, на встречной полосе во втором ряду стояла «Рено», их пропускала! Потом прошли «Рено», а по первому ряду несся водитель на «Калине», - сообщил один из водителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU