2019-11-16T14:58:35+03:00
Происшествия

На пешеходном переходе в Симферополе сбили семью с ребенком

Пострадавших отвезли в больницу
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Один из водителей сильно превысил скоростьОдин из водителей сильно превысил скоростьФото: Сергей ГАПОН
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В Симферополе на улице Киевской, возле завода «Фиолент», произошла авария. Там водитель на «Ладе» сбил семью на пешеходном переходе.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, водитель очень сильно превысил скорость и буквально «несся».

Пострадавших отвезли в больницу.

- Три человека - три кареты скорой помощи... самая тяжелая девочка 7-9 лет, - рассказали в группе «Автопартнер Крым».

Один из очевидцев рассказал, что, к счастью, все остались живы.

- Они прошли меня, на встречной полосе во втором ряду стояла «Рено», их пропускала! Потом прошли «Рено», а по первому ряду несся водитель на «Калине», - сообщил один из водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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