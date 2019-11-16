Крымские власти выставят на торги заброшенный институт в Симферополе

16 Нояб. 13:00 2019-11-16T14:57:06+03:00

Его включат в план приватизации на 2020 год

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Госсовет Крыма принял решение включить в план приватизации на 2020 год здание бывшего Института минеральных ресурсов в Симферополе.

Величественное здание находится на проспекте Кирова и пустует уже многие годы.

Но у республики просто нет денег на колоссальные капитальные вложение, которых требует здание, пишет Российская газета.

Здание выставят на торги за 232 миллиона рублей. Площадь помещений составляет примерно 3,4 тысячи квадратных метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU