Незаконной вырубкой деревьев в Симферополе заинтересовалась прокуратура

16 Нояб. 14:03 2019-11-16T14:54:11+03:00

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В Симферополе городская прокуратура обнаружила факт незаконной вырубки деревьев. Проверку надзорный орган начал после публикации об этом в ряде СМИ.

Как сообщалось, деревья снесли ради того, чтобы построить частную парковку.

- Установлено, что по улице Ракетная осуществлена рубка зеленых насаждений в нарушение установленного законом порядка. В результате указанных действий бюджету муниципального образования причинен ущерб в размере более 60 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Прокурор решил направить материалы проверки для решения вопроса про уголовном преследовании по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере».

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ИСТОЧНИК KP.RU