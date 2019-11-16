2019-11-16T14:54:11+03:00
Общество

Незаконной вырубкой деревьев в Симферополе заинтересовалась прокуратура

Нарушителю грозит уголовная ответственность
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба Минприроды КрымаФото: пресс-служба Минприроды Крыма
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В Симферополе городская прокуратура обнаружила факт незаконной вырубки деревьев. Проверку надзорный орган начал после публикации об этом в ряде СМИ.

Как сообщалось, деревья снесли ради того, чтобы построить частную парковку.

- Установлено, что по улице Ракетная осуществлена рубка зеленых насаждений в нарушение установленного законом порядка. В результате указанных действий бюджету муниципального образования причинен ущерб в размере более 60 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Прокурор решил направить материалы проверки для решения вопроса про уголовном преследовании по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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