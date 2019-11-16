В одном из колледжей Симферополя произошло ЧП: Студентка умерла на занятиях

16 Нояб. 15:47 2019-11-16T15:58:39+03:00

К приезду скорой девушка была уже мертва

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В Симферополе прямо во время занятий умерла студентка второго курса колледжа сферы обслуживания и дизайна. К сожалению, когда приехала скорая помощь, 17-летняя девушка уже была мертва.

Как пишут РИА Новости Крым, ей стало плохо, когда она отвечала у доски.

Оказалось, что у нее было серьезное заболевание сердца, а ранее ей делали операцию.

- Бригада скорой помощи приехала своевременно, как и положено - до 20 минут. Но врачи уже не смогли ей помочь, - рассказала заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.

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ИСТОЧНИК KP.RU