В одном из колледжей Симферополя произошло ЧП: Студентка умерла на занятиях
В Симферополе прямо во время занятий умерла студентка второго курса колледжа сферы обслуживания и дизайна. К сожалению, когда приехала скорая помощь, 17-летняя девушка уже была мертва.
Как пишут РИА Новости Крым, ей стало плохо, когда она отвечала у доски.
Оказалось, что у нее было серьезное заболевание сердца, а ранее ей делали операцию.
- Бригада скорой помощи приехала своевременно, как и положено - до 20 минут. Но врачи уже не смогли ей помочь, - рассказала заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.
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ИСТОЧНИК KP.RU