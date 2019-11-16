Бывшее имение Рината Ахметова в Крыму продадут почти за 2 миллиарда рублей

16 Нояб. 17:51 2019-11-16T21:09:11+03:00

После того, как Крым вернулся в состав России, республиканские власти отсудили право собственности на этот объект

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В Крыму выставили на продажу бывшую дачу украинского олигарха Рината Ахметова. После воссоединения Крыма с Россией, республиканские власти отсудили право собственности на имение.

Речь идет о комплексе «Дача Якова Жуковского «Новый Кучук-Кой».

За 1,8 миллиарда рублей будущий владелец может приобрести гостевой дом площадью больше 3 тысяч квадратных метров, бассейн, столовую, пишут РИА Новости Крым.

Будущий покупать обязан внести задаток в размере половины начальной стоимости лота.

ИСТОЧНИК KP.RU