Тепло, без осадков: погода в Крыму на 17 ноября
В Крыму сегодня тепло, до и малооблачно.Преобладает северо - восточный ветер, в центральных и восточных районах полуострова сохраняется повышенная пожароопасность.
В Симферополе 16 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7º, днем до 20 градусов тепла.
В Севастополе в субботу тоже малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +15…+17°.
На Южном берегу Крыма осадков также не ожидается. Ветер северо-восточный до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью до +12 градусов, а днем 17-19 тепла.
В Керчи переменная облачность, без осадков. Ветер восточный до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4..+6 градусов, днем +12..+14 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU