2019-11-17T08:27:28+03:00
Общество

Тепло, без осадков: погода в Крыму на 17 ноября

В некоторых районах полуострова сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Море в Крыму прогреется до 16 градусовМоре в Крыму прогреется до 16 градусовФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ
Изменить размер текста:

В Крыму сегодня тепло, до и малооблачно.Преобладает северо - восточный ветер, в центральных и восточных районах полуострова сохраняется повышенная пожароопасность.

В Симферополе 16 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7º, днем до 20 градусов тепла.

В Севастополе в субботу тоже малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +15…+17°.

На Южном берегу Крыма осадков также не ожидается. Ветер северо-восточный до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью до +12 градусов, а днем 17-19 тепла.

В Керчи переменная облачность, без осадков. Ветер восточный до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4..+6 градусов, днем +12..+14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымские леса закроют для посещения
"Встань на колени": В Крыму маму убитой пятилетней Даши заставляли просить прощения
В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю Дашу Пилипенко
В Керчи начали буксировку арестованных украинских кораблей
В крымском зоопарке хотят застрелить 30 медведей
Дом был проклят: Крымчане рассказали о дурной славе места убийства пятилетней Даши
Убитую отчимом пятилетнюю девочку похоронят на сельском кладбище в Крыму
Бывшее имение Рината Ахметова в Крыму продадут почти за 2 миллиарда рублей
Пожар в Симферопольском районе удалось потушить
В одном из колледжей Симферополя произошло ЧП: Студентка умерла на занятиях
К дому убитой пятилетней Даши жители Крыма несут цветы и игрушки
Незаконной вырубкой деревьев в Симферополе заинтересовалась прокуратура
Крымские власти выставят на торги заброшенный институт в Симферополе
Для тушения пожара в Симферопольском районе вновь привлекли авиацию
На пешеходном переходе в Симферополе сбили семью с ребенком
Синоптики рассказали, когда в Крыму ухудшится погода
Выпускники Крымского Федерального университета покоряют Россию
Спасателям удалось остановить распространение пожара в Симферопольском районе