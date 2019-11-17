Тепло, без осадков: погода в Крыму на 17 ноября

СЕГОДНЯ 08:27 2019-11-17T08:27:28+03:00

Море в Крыму прогреется до 16 градусов Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

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В Крыму сегодня тепло, до и малооблачно.Преобладает северо - восточный ветер, в центральных и восточных районах полуострова сохраняется повышенная пожароопасность.

В Симферополе 16 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7º, днем до 20 градусов тепла.

В Севастополе в субботу тоже малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +15…+17°.

На Южном берегу Крыма осадков также не ожидается. Ветер северо-восточный до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью до +12 градусов, а днем 17-19 тепла.

В Керчи переменная облачность, без осадков. Ветер восточный до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4..+6 градусов, днем +12..+14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU