В крымском зоопарке хотят застрелить 30 медведей

СЕГОДНЯ 11:21 2019-11-17T11:21:01+03:00

Дирекция уверяет, что вынуждена пойти на такие меры из - за давления со стороны властей

Изменить размер текста: A A

В крымском сафари -парке "Тайган" планируется отстрел 30 медведей. Владелец парка, Олег Зубков, уже направил письмо с заявлением на разрешение отстрела в Минприроды Крыма. По словам предпринимателя на подобные меры он вынужден пойти из - за давления со стороны властей.

- Ветеринария дала указание закрыть жемчужину Крыма - сафари-парк "Тайган". Теперь только ваша общественная поддержка сможет спасти уникальный парк и его питомцев!, - сообщил Зубков на своем YouTube-канале .

В свою очередь в Минприроды Крыма заявили, что медведи, проживающие в парке, не являются редкими, охота на них разрешена, однако вопрос об отстреле животных находится не в компетенции министерства.

- Действие Федерального закона «Об охоте» не распространяется на отношения, связанные с использованием и защитой диких животных, содержащихся в неволе. Таким образом, выдача разрешений на добычу медведей, находящихся в собственности физических или юридических лиц, содержащихся в неволе, не относится к компетенции Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, - сообщили в пресс -службе ведомства.

Однако сотрудники Минприроды направили запрос о правомерности применения оружия на территории зоопарка в Росгвардию, и потребовали не допустить каких - либо незаконных действий с краснокнижными животными,которые также проживают на территории парка.

ИСТОЧНИК KP.RU