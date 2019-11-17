В Керчи начали буксировку арестованных украинских кораблей

СЕГОДНЯ 13:11 2019-11-17T13:11:27+03:00

Украинские корабли во время задержания в Керченском проливе. Фото: пресс -служба Погрануправления РФ в Крыму

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По словам очевидцев украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь" а также буксир "Яны Капу" покинули пристань в Керчи.Не исключено, что корабли будут переданы Украине, однако никаких официальных сообщений пока что не было.

При этом ранее помощник президента Украины,Андрей Ермак, заявил о финальном этапе передачи арестованных кораблей.

- Процесс возвращения малых бронированных катеров Бердянск и Никополь, а также буксира Яны Капу, захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе - сообщил Ермак.

Напомним, что украинские корабли были задержаны в ноябре 2018 года, после незаконного пересечения российской границы. Ранее власти заявляли, что суда будут переданы Украине только на определенных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU