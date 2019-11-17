2019-11-17T14:58:16+03:00
Общество

В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю Дашу Пилипенко

Расходы частично оплатила ритуальная контора [Эксклюзив КП, Фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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На прощание с убитой пришло множество людейНа прощание с убитой пришло множество людейФото: Галина КОВАЛЕНКО
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Сегодня все жители села Кропоткино Раздольненского района Крыма прощались с убитой Дашей Пилипенко. Девочка, напомним, умерла от рук собственного отчима.

Как передает корреспондент КП-Крым, люди попросили устроить панихиду возле клуба.

Сперва планировалось устроить отпевание прямо на кладбище, но пожилые люди попросили дать им возможность отдать дань памяти безвинно убитому ребенку. До кладбища 1,5 км и им трудно было идти.

Панихида прошла на центральной площади села, около сельского клуба.

Люди с цветами и игрушками в руках стали собираться с девяти утра. Трагедия потрясла даже похоронное бюро.

- Только за гроб родные заплатили нам, остальное все за наш счет, - рассказала КП Крым Ирина, представитель ритуального агентства.

На венках, что у крыльца клуба, написано «Дорогой внучке с любовью» и «Дорогой дочке».

Венки от родственников погибшей Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Венки от родственников погибшейФото: Галина КОВАЛЕНКО

Заявление об исчезновении ребенка 13 ноября принес ее отчим, который рассказал, что накануне ребенок пропал из дома. Но в ночь с 14 до 15 ноября тело девочки нашли, закопанным в куче мусора. По обвинению в убийстве задержали отчима убитой.

Александр Пилипенко сам воспитывал детей - пятилетнюю Дашу и Мишу, которому нет еще и двух лет. Их мама работала в Китае, чтобы обеспечить семью деньгами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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