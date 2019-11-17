В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю Дашу Пилипенко
Сегодня все жители села Кропоткино Раздольненского района Крыма прощались с убитой Дашей Пилипенко. Девочка, напомним, умерла от рук собственного отчима.
Как передает корреспондент КП-Крым, люди попросили устроить панихиду возле клуба.
Сперва планировалось устроить отпевание прямо на кладбище, но пожилые люди попросили дать им возможность отдать дань памяти безвинно убитому ребенку. До кладбища 1,5 км и им трудно было идти.
Панихида прошла на центральной площади села, около сельского клуба.
Люди с цветами и игрушками в руках стали собираться с девяти утра. Трагедия потрясла даже похоронное бюро.
- Только за гроб родные заплатили нам, остальное все за наш счет, - рассказала КП Крым Ирина, представитель ритуального агентства.
На венках, что у крыльца клуба, написано «Дорогой внучке с любовью» и «Дорогой дочке».
Венки от родственников погибшейФото: Галина КОВАЛЕНКО
Заявление об исчезновении ребенка 13 ноября принес ее отчим, который рассказал, что накануне ребенок пропал из дома. Но в ночь с 14 до 15 ноября тело девочки нашли, закопанным в куче мусора. По обвинению в убийстве задержали отчима убитой.
Александр Пилипенко сам воспитывал детей - пятилетнюю Дашу и Мишу, которому нет еще и двух лет. Их мама работала в Китае, чтобы обеспечить семью деньгами.
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ИСТОЧНИК KP.RU