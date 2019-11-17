Крымские леса закроют для посещения
Леса Крыма временно закроют для посещения в связи с повышенной пожароопасностью. Также запрещен въезд транспортных средств на лесную территорию.
- В целях обеспечения пожарной безопасности введены ограничения на пребывание граждан в лесах, а также проведение определенных видов работ.Ограничения вводятся сроком на 21 календарный день,- сообщили в пресс - службе Минприроды Республики Крым.
В ведомстве также попросили граждан незамедлительно сообщать в региональную диспетчерскую службу Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым или в Главное управление МЧС России по Республики Крым о обнаружении лесных пожаров.
ИСТОЧНИК KP.RU