2019-11-17T18:52:56+03:00
Общество

Крымские леса закроют для посещения

Запрет введен на три недели в связи с повышенной пожароопасностью
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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В крымских лесах - режим повышенной пожароопасности. Фото: МЧС КрымаВ крымских лесах - режим повышенной пожароопасности. Фото: МЧС Крыма
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Леса Крыма временно закроют для посещения в связи с повышенной пожароопасностью. Также запрещен въезд транспортных средств на лесную территорию.

- В целях обеспечения пожарной безопасности введены ограничения на пребывание граждан в лесах, а также проведение определенных видов работ.Ограничения вводятся сроком на 21 календарный день,- сообщили в пресс - службе Минприроды Республики Крым.

В ведомстве также попросили граждан незамедлительно сообщать в региональную диспетчерскую службу Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым или в Главное управление МЧС России по Республики Крым о обнаружении лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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