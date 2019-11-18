Хмель в голову: В Керчи после отдыха женщину доставали из мангала

СЕГОДНЯ 10:04 2019-11-18T11:24:15+03:00

По данным спасателей, она не пострадала

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В Керчи 17 ноября вечером пришлось спасать женщину - она упала в мангал. Сообщение о том, что на улице Ворошилова в зоне отдыха с мангалами находится женщина, поступило спасателям в 22.35 от дежурного полиции.

- 15 ПСЧ третьего пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы по республике Крым прибыла и достала с мангала женщину, передала сотрудникам полиции, - сообщил источник КП.

Фото: источник КП

По данным спасателей, женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она не пострадала.

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ИСТОЧНИК KP.RU