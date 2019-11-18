Хмель в голову: В Керчи после отдыха женщину доставали из мангала
В Керчи 17 ноября вечером пришлось спасать женщину - она упала в мангал. Сообщение о том, что на улице Ворошилова в зоне отдыха с мангалами находится женщина, поступило спасателям в 22.35 от дежурного полиции.
- 15 ПСЧ третьего пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы по республике Крым прибыла и достала с мангала женщину, передала сотрудникам полиции, - сообщил источник КП.
Фото: источник КП
По данным спасателей, женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она не пострадала.
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ИСТОЧНИК KP.RU