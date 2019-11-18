2019-11-18T11:24:15+03:00
Происшествия

Хмель в голову: В Керчи после отдыха женщину доставали из мангала

По данным спасателей, она не пострадала
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: источник КПФото: источник КП
Изменить размер текста:

В Керчи 17 ноября вечером пришлось спасать женщину - она упала в мангал. Сообщение о том, что на улице Ворошилова в зоне отдыха с мангалами находится женщина, поступило спасателям в 22.35 от дежурного полиции.

- 15 ПСЧ третьего пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы по республике Крым прибыла и достала с мангала женщину, передала сотрудникам полиции, - сообщил источник КП.

Фото: источник КП

Фото: источник КП

По данным спасателей, женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она не пострадала.

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Симферопольские льготники с декабря начнут расплачиваться за проезд картой
В Симферополе отложили перекрытие улицы Гагарина
Цены на поезда в Крым не превысят стоимость авиабилетов
В Крыму стартовал Фестиваль вожатского мастерства
Пойман поджигатель гостиницы жены крымского олигарха Файнгольда
На выезде из Симферополя поймали водителя с двумя тоннами нелегального спирта
Житель Харькова вез в Крым 20 тысяч долларов, а увезет штраф
В Симферополе на 4 месяца закрыли одну из дорог
#Ноябрьфест победил в финале Russian Event Awards
Украинские буксиры идут в сторону Керчи за кораблями ВМСУ
Режим ЧС в Симферопольском районе отменили
Китай готов сотрудничать с Крымом
В Севастополе лодки и катера без флага РФ будут штрафовать
В Симферополе и Севастополе 18 ноября частично отключат свет