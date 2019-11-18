2019-11-18T12:39:11+03:00
Общество

Китай готов сотрудничать с Крымом

Студентов из поднебесной ждут на полуострове
Никита ПОЛЬКО
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Фото: пресс-служба КФУФото: пресс-служба КФУ
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Китай готов сотрудничать с Крымом в области науки и технологий, заявил начальник отдела по делам стран Евразии департамента международного сотрудничества Министерства науки и техники Китайской Народной Республики Чжоу Юй на выставке China Hi-Tech Fair 2019.

- Нас интересует партнерство с Крымом. Если у вас есть технологии, мы готовы сотрудничать, - цитирует Чжоу Юй пресс-служба Крымского Федерального университета им. В. И. Вернадского.

Фото: пресс-служба КФУ

Фото: пресс-служба КФУ

Республику в Китае представила делегация Крымского федерального университета, которая презентовала на международной выставке China Hi-Tech Fair 2019 проект крымского научно-образовательного центра мирового уровня и разработки ученых вуза в области сельского хозяйства.

- В рамках этих исследований мы хотим пригласить китайскую сторону в Крым. Мы всегда открыты к сотрудничеству, ждем их специалистов и студентов, готовы к обмену в рамках академической мобильности. Студенты из Китая раньше обучались в вузах Крыма, но из-за сложившейся геополитической ситуации их число сократилось. Нам нужно эту ситуацию исправлять, поэтому посредством наших разработок мы рассказываем о полуострове за границей, - рассказал проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев.

Фото: пресс-служба КФУ

Фото: пресс-служба КФУ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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