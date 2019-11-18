Китай готов сотрудничать с Крымом
Китай готов сотрудничать с Крымом в области науки и технологий, заявил начальник отдела по делам стран Евразии департамента международного сотрудничества Министерства науки и техники Китайской Народной Республики Чжоу Юй на выставке China Hi-Tech Fair 2019.
- Нас интересует партнерство с Крымом. Если у вас есть технологии, мы готовы сотрудничать, - цитирует Чжоу Юй пресс-служба Крымского Федерального университета им. В. И. Вернадского.
Фото: пресс-служба КФУ
Республику в Китае представила делегация Крымского федерального университета, которая презентовала на международной выставке China Hi-Tech Fair 2019 проект крымского научно-образовательного центра мирового уровня и разработки ученых вуза в области сельского хозяйства.
- В рамках этих исследований мы хотим пригласить китайскую сторону в Крым. Мы всегда открыты к сотрудничеству, ждем их специалистов и студентов, готовы к обмену в рамках академической мобильности. Студенты из Китая раньше обучались в вузах Крыма, но из-за сложившейся геополитической ситуации их число сократилось. Нам нужно эту ситуацию исправлять, поэтому посредством наших разработок мы рассказываем о полуострове за границей, - рассказал проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев.
Фото: пресс-служба КФУ
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ИСТОЧНИК KP.RU