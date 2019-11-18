Режим ЧС в Симферопольском районе отменили

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-18T11:05:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Симферопольском районе отменили режим ЧС, который был ранее введен из-за лесного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Решение об отмене режима ЧС на территории Добровского сельского поселения Симферопольского района было принято 17 ноября во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Симферопольского района.

Напомним, пожар возник в Симферопольском районе 14 ноября. Сначала его площадь была три гектара, но позже увеличилась до 50 гектаров из-за сильного ветра. 15 ноября был введен режим ЧС. Пожар тушили силами авиации МЧС, привлекали вертолет Ми-8 и самолет-амфибию Бе-200.

Пожар был полностью ликвидирован 16 ноября.

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU