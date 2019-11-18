2019-11-18T14:44:22+03:00
Общество

В Симферополе на 4 месяца закрыли одну из дорог

Рабочие прокладывают теплотрассу
Анастасия ЖУКОВА
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Пока рабочие прокладывают теплотрассу, водителям ход заказанПока рабочие прокладывают теплотрассу, водителям ход заказанФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Симферополе на 4 месяца перекрыли движение по одному из междворовых проездов. В частности, нельзя двигаться от дома №179 по улице Киевской до основной одноименной транспортной артерии.

Проезд закрыт с 15 ноября из-за строительных работ по прокладке теплотрассы.

Перекрытый проезд. Фото: пресс-служба администрации

Перекрытый проезд. Фото: пресс-служба администрации

Как сообщили в администрации Симферополя, движение снова запустят аж с 29 марта 2020 года.

Напомним, в крымской столице с 17 ноября перекрыли автомобильный мост на улице Гагарина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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