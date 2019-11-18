2019-11-18T13:18:15+03:00
Общество

Житель Харькова вез в Крым 20 тысяч долларов, а увезет штраф

Крупную сумму денег у нарушителя отобрали
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Анастасия ЖУКОВАФото: Анастасия ЖУКОВА
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Крымские пограничники задержали уроженца украинского Харькова, которые вез с собой почти три тысячи долларов, больше миллиона рублей и 25 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе крымской таможни, в салоне автомобиля лежало 2,8 тысячи долларов США, более 1 миллиона рублей и 25 тысяч гривен.

Однако в таможенной декларации украинце указал только транспортное средство.

Без таможенного декларирования перевозить можно не больше 10 тысяч долларов, напоминают в ведомстве. Именно столько мужчине и вернули. Остальные деньги изъяты и находятся на хранении.

Теперь украинцу грозит штраф от одной второй до двукратной незадекларированной суммы или конфискация денег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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