2019-11-18T13:44:59+03:00
Общество

На выезде из Симферополя поймали водителя с двумя тоннами нелегального спирта

Возбуждено дело об административном правонарушении
Надежда ДАЦЮК
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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На выезде из Симферополя остановили грузовой микроавтобус, в котором было больше двух тонн этилового спирта. Водитель Volkswagen перевозил их незаконно, отмечает пресс-служба МВД по Республике Крым.

- В кузове грузового микроавтобуса находились коробки с пластиковыми емкостями, содержащими жидкость с запахом спирта. Никаких разрешающих документов на перевозку спиртосодержащей продукции водитель предъявить сотрудникам полиции не смог, - сообщили в МВД.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта с нарушением лицензионных требований).

Водителю грозит от 100 до 150 тысяч рублей штрафа с конфискацией продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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