На выезде из Симферополя поймали водителя с двумя тоннами нелегального спирта
На выезде из Симферополя остановили грузовой микроавтобус, в котором было больше двух тонн этилового спирта. Водитель Volkswagen перевозил их незаконно, отмечает пресс-служба МВД по Республике Крым.
- В кузове грузового микроавтобуса находились коробки с пластиковыми емкостями, содержащими жидкость с запахом спирта. Никаких разрешающих документов на перевозку спиртосодержащей продукции водитель предъявить сотрудникам полиции не смог, - сообщили в МВД.
Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта с нарушением лицензионных требований).
Водителю грозит от 100 до 150 тысяч рублей штрафа с конфискацией продукции.
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ИСТОЧНИК KP.RU